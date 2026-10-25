Вокруг резиденции Путина в Валдае установили более 50 башен ПВО

Вокруг резиденции Владимира Путина в Валдае построили ещё 16 башен противовоздушной обороны, сформировав внешнее полукольцо защиты со стороны Украины. Общее количество позиций ПВО в этом районе превысило 50. Для сравнения: всю Москву защищают около 100 башен.

Об этом свидетельствует OSINT-аналитика jembobineuse. Новые башни расположены к югу от объекта в радиусе до 50 километров. На них, вероятно, будут размещены зенитные ракетные комплексы «Панцирь» или «Тор».

Позиции зафиксированы вблизи военной авиабазы Хотилово, которой пользуется глава Кремля, а также возле Вишневолоцкого водохранилища рядом с секретным лабораторным комплексом. Количество сооружений на Валдае в настоящее время составляет примерно половину от общего числа позиций ПВО, развернутых в Москве и Московской области.

Источник: Радио Свобода.

Ранее возле резиденции Владимира Путина на Валдае в России возвели ещё четыре башни противовоздушной обороны. По данным журналистов «Радио Свобода», ближайшая башня расположена примерно в 400 метрах от резиденции российского президента. Всего в районе резиденции по состоянию на середину октября 2026 года насчитывалось около 30 таких башен.

Вблизи производственных мощностей Особой экономической зоны «Алабуга», ставшей основным центром производства иранских ударных беспилотников в России, OSINT-аналитики идентифицировали первую специализированную башню для зенитно-ракетного комплекса «Панцирь».

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