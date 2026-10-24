乌克兰武装部队总参谋部表示，乌克兰将从基辅时间10月27日03:00起，在赫尔松州暂时被占领的奥列什基指定区域实施停火。这是为在该市开展人道主义行动所必需的。军方表示，将尽一切可能帮助奥列什基居民并保障他们的安全。

援助与撤离

据RMF24报道，乌克兰人权专员德米特里·卢比涅茨向路透社表示，乌克兰与俄罗斯这一侵略国签署了一项协议，确定了人道主义任务的细节。他表示，该安排包括停火、向该市运送人道主义物资，以及允许平民自由离开奥列什基。

卢比涅茨表示，应向该市运送足够数量的人道主义援助，以满足所有需要援助者的需求。他表示，基辅也在努力确保此次行动并非一次性行动，并能扩展至其他居民点。

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白宫数据与该市局势

这名乌克兰监察专员将达成协议与美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的努力联系起来。他声称，她协调并领导了乌克兰与俄罗斯双方就人道主义任务进行的谈判。

与此同时，白宫此前表示，俄罗斯和乌克兰同意从10月29日起在奥列什基暂时停止敌对行动，以运送援助物资并准备撤离平民。根据乌克兰当局的数据，该市约有2000人无法获得食物和饮用水，其中包括50名儿童。奥列什基位于第聂伯河左岸，距赫尔松约四公里。该市在新卡霍夫卡大坝被毁后遭到淹没，据报道通往该市的道路被布雷；俄罗斯无人机持续在该地区活动。

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