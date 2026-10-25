W Rosji po raz pierwszy od początku wojny wpuszczono zagranicznego przedstawiciela do ukraińskich jeńców wojennych

Po raz pierwszy od 2022 roku strona rosyjska zezwoliła zagranicznemu gościowi – specjalnemu wysłannikowi papieża Leona XIV, kardynałowi Matteo Zuppi – na odwiedzenie miejsc przetrzymywania ukraińskich jeńców wojennych. Poinformował o tym pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Oficjalne zawiadomienie o wizycie misji watykańskiej rzecznik otrzymał po wymianie, która miała miejsce 23 października i w ramach której udało się uwolnić 270 ukraińskich żołnierzy i cywilów.

Lubinec zaznaczył, że byli jeńcy potwierdzają pewną poprawę warunków przetrzymywania, jednak nadal nie spełniają one wymogów konwencji genewskich. Uwolnieni Ukraińcy powrócili z Rosji w stanie znacznego wyczerpania i informują o systematycznych torturach.

Źródło: pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec w serwisie Telegram.

W piątek 23 października odbył się trzeci etap zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją. Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec wyjaśnił, dlaczego ten powrót miał historyczne znaczenie: Ukrainie udało się uwolnić największą liczbę skazanych żołnierzy.

Wcześniej, w wyniku działań repatriacyjnych, do Ukrainy zwrócono ciała 252 poległych, które – według strony rosyjskiej – należą do ukraińskich żołnierzy. Poinformowali o tym przedstawiciele odpowiednich ukraińskich instytucji.

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