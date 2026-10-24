Посол США в Польше Том Роуз в пятницу раскритиковал европейских лидеров за то, что, по его словам, они полагаются на американские средства, оружие и готовность США рисковать жизнями своих граждан в вопросе поддержки Украины. В публикации на платформе X дипломат привел Польшу в качестве примера, использовав хештег #belikePoland.

Как сообщает Interia, Роуз заявил, что Европа небезосновательно считает Российскую Федерацию, государство-агрессора, экзистенциальной угрозой. В то же время он утверждает, что слишком многие европейские лидеры ожидают, что Соединенные Штаты будут противостоять этой угрозе вместо них.

Заявления о завершении войны

Американский дипломат также обвинил неназванных европейских лидеров в том, что они настаивают на продолжении войны и обвиняют президента США Дональда Трампа в «предательстве», когда он стремится ее завершить. Роуз выразил мнение, что Украина не может победить в войне, а попытка заключить мир может дать ей возможность сохранить независимость.

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Позиция по Европе и Ирану

Посол также заявил о контрасте между позицией Европы по Украине и войной США с Ираном. По его словам, когда под угрозой находятся европейские интересы, войну считают делом Америки; когда речь идет об интересах США, ее также считают исключительно американской войной.

В конце публикации Роуз заявил, что поддержка Украины со стороны не поможет выиграть войну или остановить убийства. Он также назвал критику Трампа за попытки завершить войну не стратегией, а предлогом не иметь ее.

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