Ambasador USA w Polsce Tom Rose w piątek skrytykował europejskich przywódców za to, że, jak stwierdził, polegają na amerykańskich środkach, broni i gotowości Stanów Zjednoczonych do ryzykowania życiem swoich obywateli w kwestii wsparcia Ukrainy. W wpisie na platformie X dyplomata wskazał Polskę jako przykład, używając hashtagu #belikePoland.

Jak podaje Interia, Rose stwierdził, że Europa nie bez powodu uważa Federację Rosyjską, państwo-agresora, za egzystencjalne zagrożenie. Jednocześnie twierdzi, że zbyt wielu europejskich przywódców oczekuje, iż Stany Zjednoczone przeciwstawią się temu zagrożeniu zamiast nich.

Oświadczenia o zakończeniu wojny

Amerykański dyplomata zarzucił również nienazwanym europejskim przywódcom, że nalegają na kontynuowanie wojny i oskarżają prezydenta USA Donalda Trumpa o „zdradę”, gdy ten dąży do jej zakończenia. Rose wyraził opinię, że Ukraina nie może wygrać wojny, a próba zawarcia pokoju może dać jej możliwość zachowania niepodległości.

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Stanowisko wobec Europy i Iranu

Ambasador wskazał także na kontrast między stanowiskiem Europy wobec Ukrainy a wojną USA z Iranem. Według niego, gdy zagrożone są europejskie interesy, wojnę uznaje się za sprawę Ameryki; gdy chodzi o interesy USA, jest ona również uznawana wyłącznie za amerykańską wojnę.

Na końcu wpisu Rose stwierdził, że kibicowanie Ukrainie z boku nie pomoże wygrać wojny ani powstrzymać zabójstw. Nazwał też krytykę Trumpa za próby zakończenia wojny nie strategią, lecz wymówką, by jej nie mieć.

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