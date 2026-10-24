美国驻波兰大使汤姆·罗斯周五批评欧洲领导人，称他们在支持乌克兰的问题上依赖美国的资金、武器以及美国冒本国公民生命风险的意愿。这名外交官在X平台的一则帖子中以波兰为例，并使用了#belikePoland标签。

据Interia报道，罗斯表示，欧洲并非毫无理由地将俄罗斯联邦这一侵略国视为生存性威胁。同时，他声称，太多欧洲领导人期待美国代替他们应对这一威胁。

关于结束战争的声明

这名美国外交官还指责未具名的欧洲领导人坚持继续战争，并在美国总统唐纳德·特朗普寻求结束战争时指控其“背叛”。罗斯表示，乌克兰无法赢得这场战争，而尝试缔结和平可能让乌克兰有机会保住独立。

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对欧洲和伊朗的立场

这名大使还表示，欧洲对乌克兰的立场与美国同伊朗的战争之间存在反差。据他所说，当欧洲利益受到威胁时，这场战争被认为是美国的事；而当涉及美国利益时，它同样被视为纯粹的美国战争。

在帖子末尾，罗斯表示，在一旁为乌克兰加油不会帮助赢得战争或阻止杀戮。他还称，因特朗普试图结束战争而批评他，不是一项战略，而是不制定战略的借口。

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