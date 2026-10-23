乌克兰计划因俄罗斯的袭击将海关检查转移至波兰和斯洛伐克——《金融时报》

乌克兰正与波兰和斯洛伐克商讨将海关检查点从乌克兰边境向外移至这些国家境内的可能性。采取这一举措是由于俄罗斯无人机袭击了在边境口岸排队等候的运粮卡车。

据知情人士向该媒体透露，达成此类协议的目的是保护载有农产品的卡车免受俄罗斯袭击。

基辅此前已有类似经验。乌克兰外交部表示，已与摩尔多瓦建立了联合边境检查站。如今，乌克兰希望将这一做法推广至其他邻国，特别是波兰。

乌克兰外交部发言人格奥尔基·蒂希伊解释称，由于新的安全形势，有必要做出调整。他表示，基辅方面希望尽快与波兰方面达成协议。

为何寻求新路线

由于俄罗斯的袭击，经黑海的海上运输路线实际上已被封锁。因此，乌克兰不得不增加经欧洲的公路、内河和铁路出口运输。

但最近几周，俄罗斯无人机频繁袭击在边境排队等候的载有乌克兰农产品的卡车。

乌克兰农业部长塔拉斯·维索茨基表示，无人机对该地区最大海港和船舶的袭击导致出口量减少约一半。 9月份，该国出口了240万吨农产品，仅占潜在出口量的46%。

维索茨基表示，如果无法完全进入黑海港口，乌克兰的出口能力将受限于其潜力的45%-50%。 因此，他补充道，必须维持并拓展替代运输路线，并与欧洲合作伙伴合作，以弥补额外的物流成本。

还在考虑哪些其他途径

乌克兰还考虑通过波罗的海国家的港口运送部分农产品。然而，《金融时报》指出，此类运输的成本远高于经黑海运输。

据欧盟委员会数据显示，经多瑙河运输的乌克兰货物量几乎翻了一番：从8月的约60万吨增至9月的116万吨。 上个月，仅有10%的乌克兰出口货物经由黑海运输。

该报强调，铁路和运河基础设施的超负荷运转给新航线带来了困难。另一个问题是，夏季干旱导致多瑙河水位偏低，限制了运输量。

此外，波兰、匈牙利和斯洛伐克已禁止进口乌克兰谷物，但允许有限数量的产品过境。

据《金融时报》报道。

摩尔多瓦正考虑因俄罗斯的袭击，将乌克兰的过境点迁至其境内。

乌克兰国家边防局驳斥了关于边境瘫痪的传言，并解释了排长龙的原因。

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