На кордоні з Польщею на Львівщині утворилися черги: де найбільше авто

0:00 / 0:00

На українсько-польському кордоні у Львівській області зафіксували накопичення транспорту на виїзд з України.

Прикордонники радять враховувати ситуацію під час планування поїздок і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.

На виїзд з України черги такі:

«Угринів» — 70 автомобілів і 1 автобус;

«Рава-Руська» — 90 автомобілів;

«Грушів» — 40 автомобілів;

«Краківець» — 100 автомобілів і 15 автобусів;

«Шегині» — 100 автомобілів;

«Нижанковичі» — 20 автомобілів.

Найменше завантажений на виїзд пункт пропуску «Смільниця».

На в’їзд в Україну черги зафіксували у «Краківці» — 60 автомобілів, а також у «Шегинях» — 30 автомобілів і 8 автобусів. На інших пунктах пропуску накопичення транспорту не зафіксували.

Джерело: 7 прикордонний Карпатський загін

На Волині призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею через загрозу російських безпілотників. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово перевели в укриття та припинили пропуск.

На Закарпатті розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску через українсько-румунський кордон «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Він став першим новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

Читай нас у