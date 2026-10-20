На кордоні з Польщею на Львівщині утворилися черги: де найбільше авто
На українсько-польському кордоні у Львівській області зафіксували накопичення транспорту на виїзд з України.
Прикордонники радять враховувати ситуацію під час планування поїздок і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.
На виїзд з України черги такі:
«Угринів» — 70 автомобілів і 1 автобус;
«Рава-Руська» — 90 автомобілів;
«Грушів» — 40 автомобілів;
«Краківець» — 100 автомобілів і 15 автобусів;
«Шегині» — 100 автомобілів;
«Нижанковичі» — 20 автомобілів.
Найменше завантажений на виїзд пункт пропуску «Смільниця».
На в’їзд в Україну черги зафіксували у «Краківці» — 60 автомобілів, а також у «Шегинях» — 30 автомобілів і 8 автобусів. На інших пунктах пропуску накопичення транспорту не зафіксували.
Джерело: 7 прикордонний Карпатський загін
На Волині призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею через загрозу російських безпілотників. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово перевели в укриття та припинили пропуск.
На Закарпатті розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску через українсько-румунський кордон «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Він став першим новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.