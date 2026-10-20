Na granicy ukraińsko-polskiej w obwodzie lwowskim odnotowano zatory komunikacyjne przy wyjeździe z Ukrainy.

Straż graniczna zaleca uwzględnienie tej sytuacji podczas planowania podróży i, w miarę możliwości, wybieranie mniej obciążonych przejść granicznych.

Kolejki przy wyjeździe z Ukrainy przedstawiają się następująco:

„Ugrynów” — 70 samochodów i 1 autobus;

„Rawa Ruska” — 90 samochodów;

„Hruś” — 40 samochodów;

„Krakowiec” — 100 samochodów i 15 autobusów;

„Szehiny” — 100 samochodów;

„Nyzhankowicze” — 20 samochodów.

Najmniej obciążonym punktem granicznym przy wyjeździe jest „Smilnica”.

Przy wjeździe na terytorium Ukrainy odnotowano kolejki w „Krakowcu” — 60 samochodów, a także w „Szehiny” — 30 samochodów i 8 autobusów. Na pozostałych przejściach granicznych nie odnotowano zatorów komunikacyjnych.

Źródło: 7. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Na Wołyniu zawieszono pracę przejścia granicznego z Polską z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Osoby przebywające na terenie przejścia zostały tymczasowo przeniesione do schronów, a przepustka została wstrzymana.

W Zakarpaciu rozpoczął działalność nowy samochodowy punkt graniczny na granicy ukraińsko-rumuńskiej „Bila Cerkwa — Sighetu Marmatiei”. Jest to pierwsze nowe przejście samochodowe między Ukrainą a Rumunią w Zakarpaciu od prawie 20 lat.

Czytaj nas na