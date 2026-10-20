Na granicy z Polską w obwodzie lwowskim utworzyły się kolejki: gdzie jest najwięcej samochodów
Na granicy ukraińsko-polskiej w obwodzie lwowskim odnotowano zatory komunikacyjne przy wyjeździe z Ukrainy.
Straż graniczna zaleca uwzględnienie tej sytuacji podczas planowania podróży i, w miarę możliwości, wybieranie mniej obciążonych przejść granicznych.
Kolejki przy wyjeździe z Ukrainy przedstawiają się następująco:
„Ugrynów” — 70 samochodów i 1 autobus;
„Rawa Ruska” — 90 samochodów;
„Hruś” — 40 samochodów;
„Krakowiec” — 100 samochodów i 15 autobusów;
„Szehiny” — 100 samochodów;
„Nyzhankowicze” — 20 samochodów.
Najmniej obciążonym punktem granicznym przy wyjeździe jest „Smilnica”.
Przy wjeździe na terytorium Ukrainy odnotowano kolejki w „Krakowcu” — 60 samochodów, a także w „Szehiny” — 30 samochodów i 8 autobusów. Na pozostałych przejściach granicznych nie odnotowano zatorów komunikacyjnych.
Źródło: 7. Karpacki Oddział Straży Granicznej
Na Wołyniu zawieszono pracę przejścia granicznego z Polską z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Osoby przebywające na terenie przejścia zostały tymczasowo przeniesione do schronów, a przepustka została wstrzymana.
W Zakarpaciu rozpoczął działalność nowy samochodowy punkt graniczny na granicy ukraińsko-rumuńskiej „Bila Cerkwa — Sighetu Marmatiei”. Jest to pierwsze nowe przejście samochodowe między Ukrainą a Rumunią w Zakarpaciu od prawie 20 lat.