На границе с Польшей во Львовской области образовались очереди: где больше всего машин

На украинско-польской границе во Львовской области зафиксировано скопление транспорта, направляющегося из Украины.

Пограничники советуют учитывать эту ситуацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Очереди на выезд из Украины следующие:

«Угринов» — 70 автомобилей и 1 автобус;

«Рава-Русская» — 90 автомобилей;

«Грушев» — 40 автомобилей;

«Краковец» — 100 автомобилей и 15 автобусов;

«Шегини» — 100 автомобилей;

«Нижанковичи» — 20 автомобилей.

Наименее загруженным на выезд является пункт пропуска «Смильница».

На въезд в Украину очереди зафиксированы в «Краковце» — 60 автомобилей, а также в «Шегинах» — 30 автомобилей и 8 автобусов. На других пунктах пропуска скопления транспорта не зафиксировано.

Источник: 7-й пограничный Карпатский отряд

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