ДПСУ спростувала інформацію про колапс на кордоні та пояснила причини черг

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Станом на 22 жовтня на більшості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні немає черг із легкових автомобілів.

Водночас вантажівки можуть очікувати на перетин кордону кілька днів.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що інформація про великі черги в мережі не завжди відображає актуальну ситуацію. Наразі скупчення приблизно 20–30 легкових автомобілів є на пунктах пропуску «Устилуг», «Краківець» і «Рава-Руська».

Повідомлення про близько 2000 вантажівок, які очікують по шість-сім днів, стосуються пункту пропуску «Ягодин» і даних системи «єЧерга». Це не означає, що всі вантажівки фізично стоять перед кордоном.

На швидкість оформлення також впливають повітряні тривоги, під час яких пропускні операції призупиняють із міркувань безпеки. Демченко вважає, що називати ситуацію на кордоні колапсом недоречно.

Джерело: РБК-Україна.

На Волині призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею через загрозу російських безпілотників. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово перевели в укриття та припинили пропуск.

На Закарпатті розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску через українсько-румунський кордон «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Він став першим новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

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