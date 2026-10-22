ГПСУ опровергла информацию о коллапсе на границе и объяснила причины очередей

По состоянию на 22 октября на большинстве пунктов пропуска на украинско-польской границе нет очередей из легковых автомобилей.

В то же время грузовикам может потребоваться несколько дней для пересечения границы.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко пояснил, что информация о больших очередях в сети не всегда отражает актуальную ситуацию. В настоящее время скопление примерно 20–30 легковых автомобилей наблюдается на пунктах пропуска «Устилуг», «Краковец» и «Рава-Русская».

Сообщения о примерно 2000 грузовиков, ожидающих по шесть-семь дней, касаются пункта пропуска «Ягодин» и данных системы «еЧерга». Это не означает, что все грузовики физически стоят перед границей.

На скорость оформления также влияют воздушные тревоги, во время которых пропускные операции приостанавливаются из соображений безопасности. Демченко считает, что называть ситуацию на границе коллапсом неуместно.

Источник: РБК-Украина.

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