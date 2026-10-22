Na dzień 22 października na większości przejść granicznych na granicy ukraińsko-polskiej nie ma kolejek samochodów osobowych.

Jednocześnie ciężarówki mogą czekać na przekroczenie granicy nawet kilka dni.

Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko wyjaśnił, że informacje o dużych kolejkach pojawiające się w sieci nie zawsze odzwierciedlają aktualną sytuację. Obecnie na przejściach granicznych „Ustyług”, „Krakowiec” i „Rawa Ruska” zgromadziło się około 20–30 samochodów osobowych.

Informacje o około 2000 ciężarówek, które czekają po sześć–siedem dni, dotyczą przejścia granicznego „Jagodin” oraz danych z systemu „eCzerwa”. Nie oznacza to, że wszystkie ciężarówki fizycznie stoją przed granicą.

Na szybkość odprawy wpływają również alarmy lotnicze, podczas których operacje przejściowe są wstrzymywane ze względów bezpieczeństwa. Demchenko uważa, że nazywanie sytuacji na granicy „kolapsem” jest nie na miejscu.

Źródło: RBC-Ukraina.

Na Wołyniu zawieszono pracę przejścia granicznego z Polską z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Osoby przebywające na terenie przejścia zostały tymczasowo przeniesione do schronów, a przepust został wstrzymany.

W Zakarpaciu rozpoczął działalność nowy samochodowy punkt graniczny na granicy ukraińsko-rumuńskiej „Bila Cerkiew – Sighetu Marmatiei”. Jest to pierwsze nowe przejście samochodowe między Ukrainą a Rumunią w Zakarpaciu od prawie 20 lat.

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