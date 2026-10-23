Ukraina chce przenieść kontrolę celną do Polski i Słowacji z powodu ataków Rosji — FT

Ukraina rozważa wraz z Polską i Słowacją możliwość przeniesienia kontroli celnej dalej od granicy ukraińskiej — na terytorium tych krajów. Rozważa się taki krok w związku z rosyjskimi atakami dronów na ciężarówki z zbożem, które czekają w kolejkach na przejściach granicznych.

Jak poinformowały gazecie źródła zaznajomione z sytuacją, celem takich porozumień jest ochrona ciężarówek z produktami rolnymi przed rosyjskimi atakami.

Kijów ma już podobne doświadczenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowało, że utworzono wspólne punkty kontroli granicznej z Mołdawią. Teraz Ukraina chce rozszerzyć to podejście na innych sąsiadów, w szczególności na Polskę.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Georgij Tichyj wyjaśnił, że potrzeba zmian wynika z nowych okoliczności związanych z bezpieczeństwem. Według niego Kijów dąży do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia ze stroną polską.

Dlaczego szuka się nowych tras

Z powodu rosyjskich ataków szlak morski przez Morze Czarne jest praktycznie zablokowany. Dlatego Ukraina była zmuszona zwiększyć eksport szlakami samochodowymi, rzecznymi i kolejowymi przez Europę.

Jednak w ostatnich tygodniach rosyjskie drony regularnie atakują ciężarówki z ukraińskimi produktami rolnymi, które stoją w kolejkach na granicy.

Minister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki poinformował, że ataki dronów na największe porty morskie i statki w regionie spowodowały zmniejszenie eksportu o około połowę. We wrześniu kraj wyeksportował 2,4 mln ton produktów rolnych. Stanowi to zaledwie 46% możliwego wolumenu.

Według Wysockiego bez pełnego dostępu do portów nad Morzem Czarnym możliwości Ukrainy są ograniczone do 45–50% potencjału. Dlatego, dodał, należy utrzymywać i rozszerzać alternatywne trasy oraz współpracować z partnerami europejskimi, aby zrekompensować dodatkowe koszty logistyczne.

Jakie inne możliwości są rozważane

Ukraina rozważa również wysyłkę części produktów przez porty krajów bałtyckich. Jednak, jak zauważa „Financial Times”, takie transporty są znacznie droższe niż przez Morze Czarne.

Według danych Komisji Europejskiej wolumen ukraińskich ładunków przewożonych Dunajem niemal się podwoił: z około 600 tysięcy ton w sierpniu do 1,16 mln ton we wrześniu. W ubiegłym miesiącu przez Morze Czarne przeszło zaledwie 10% ukraińskiego eksportu.

Wydanie podkreśla, że wykorzystanie nowych tras utrudnia przeciążenie infrastruktury kolejowej i kanałów. Kolejnym problemem jest niski poziom wody w Dunaju po letniej suszy, co ogranicza wielkość przewozów.

Ponadto Polska, Węgry i Słowacja zakazały importu ukraińskiego zboża, ale zezwalają na tranzyt ograniczonej ilości produktów.

Informację tę podano z powołaniem się na Financial Times.

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