Zmarła dziennikarka i wojskowa ratowniczka medyczna Olena Szargowska

Zmarła wojskowa ratowniczka medyczna i weteranka Olena „Jane” Szargowska. W życiu cywilnym pracowała jako dziennikarka i redaktorka.

„Niech jej pamięć pozostanie żywa, siostro. Dziękujemy, że byłaś z nami. Za każde uratowane życie. Za twój wybór, by zostać sanitariuszką” – czytamy w komunikacie.

Kariera wojskowa Oleny rozpoczęła się w 2015 roku w Pierwszym Ochotniczym Mobilnym Szpitalu im. Mikołaja Pirogowa, a następnie dołączyła do „Gospitallerów”.

„Opanowując medycynę taktyczną, Jane wyjeżdżała po rannych do najgorętszych punktów na linii frontu i wyrywała życie naszych żołnierzy ze szponów śmierci, w drodze do punktów opatrunkowych” — zaznaczono w batalionie medycznym.

We wrześniu 2022 roku Szargowska została zmobilizowana do Międzynarodowego Legionu Sił Zbrojnych Ukrainy, gdzie między innymi prowadziła szkolenia z medycyny taktycznej. Równolegle kontynuowała rotacje w batalionie „Gospitallerzy”.

Informację tę przekazał medyczny batalion ochotniczy „Gospitallerzy”.

Na froncie zginął znany ukraiński speleolog i podróżnik Borys Hora.

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Podczas rosyjskiego ataku na autostradzie M-05 Kijów–Odessa zginął Andrij, kierowca autobusu wahadłowego Narodowego Wojskowego Cmentarza Pamięci. Autobus uległ uszkodzeniom w wyniku uderzenia.

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