军事急救员兼退伍军人奥莱娜·“简”·沙尔戈夫斯卡去世。在平民生活中，她曾担任记者和编辑。

“愿你安息，姐妹。感谢你曾与我们同行。感谢你挽救的每一条生命。感谢你选择成为一名救护人员，”公告中写道。

奥莱娜的军旅生涯始于2015年，当时她加入了以尼古拉·皮罗戈夫命名的第一志愿流动医院，随后加入了“救护队”。

“掌握了战术医疗技能后，简会前往前线最激烈的交火区域救治伤员，并在前往野战医疗站的途中，将我方战士的生命从死亡的魔爪中拯救出来，”医疗营方面指出。

2022年9月，沙尔戈夫斯卡应征入伍，加入了乌克兰武装部队国际军团，在那里她主要负责开展战术医疗培训。与此同时，她继续在“医院兵”营轮换服役。

这一消息由医疗志愿者营“医院兵”发布。

著名乌克兰洞穴探险家兼旅行家鲍里斯·戈拉在战争中牺牲。

此前，乌克兰博主兼军人基里尔·索洛舍恩科（网络昵称“基里尔·阿库拉特尼”）在前线牺牲。他享年35岁。 据其朋友透露，这名战士于10月15日在执行战斗任务时牺牲，当时他用自己的身体挡住了俄罗斯FPV无人机对战友的直接打击。

在俄罗斯对M-05基辅—敖德萨公路的袭击中，国家军事纪念公墓接驳车司机安德烈不幸遇难。该巴士在袭击中受损。

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