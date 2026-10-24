Film: W obwodzie chersońskim rosyjski dron zaatakował mężczyznę spacerującego z psem

W obwodzie chersońskim rosyjscy okupanci zaatakowali z drona cywilnego mężczyznę, który spacerował z psem. Żołnierze RF zrzucili na nich ładunek wybuchowy, a los cywilnego mieszkańca pozostaje na razie nieznany.

W wyniku pierwszego zrzutu ładunku wybuchowego zwierzę zginęło, a los cywilnego mieszkańca pozostaje na razie nieznany.

Okupanci rozpowszechniali w mediach społecznościowych nagrania z ataku na cywilnego mężczyznę.

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W obwodzie chersońskim wezwano mieszkańców, by nie lekceważyli zagrożenia i byli gotowi do ewakuacji.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Odessę i obwód odeski. Wróg użył amunicji barażowej, zwykłych i rakietowych dronów, a także innych szybkich celów.

W ciągu ostatnich 24 godzin, 31 sierpnia, rosyjskie wojska przeprowadziły 981 ataków na 57 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków wroga zginęły dwie osoby, a osiem zostało rannych.

Wcześniej Rosja zaatakowała zakład w Nowogrodzie Siewierskim.

Przypomnijmy, że w wyniku masowanego ataku na obwód kijowski zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych.

Ponadto w nocy Rosja przeprowadziła masowany atak rakietowy na Kijów, w wyniku którego są ofiary śmiertelne.

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