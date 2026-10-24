Видео: В Херсонской области российский дрон атаковал мужчину, который выгуливал собаку
В Херсонской области российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника гражданского мужчину, который выгуливал собаку. Военные РФ сбросили на них взрывчатку, а судьба мирного жителя пока остается неизвестной.
В результате первого сброса взрывчатки животное погибло, а судьба мирного жителя пока остается неизвестной.
Кадры атаки на гражданского мужчину оккупанты распространяли в социальных сетях.
В Херсонской области жителей призвали не игнорировать опасность и быть готовыми к эвакуации.
В ночь на 1 сентября Россия совершила массированную атаку на Одессу и Одесскую область. Враг применил баражирующие боеприпасы, обычные и реактивные беспилотники, а также другие скоростные цели.
За прошедшие сутки, 31 августа, российские войска нанесли 981 удар по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибли два человека, еще восемь получили ранения.
Ранее Россия атаковала предприятие в Новгороде-Северском.
Напомним, в результате массированной атаки на Киевскую область есть один погибший и восемь раненых.
Также Россия ночью массированно атаковала Киев ракетами, есть погибшие.