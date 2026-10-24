Видео: В Херсонской области российский дрон атаковал мужчину, который выгуливал собаку

В Херсонской области российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника гражданского мужчину, который выгуливал собаку. Военные РФ сбросили на них взрывчатку, а судьба мирного жителя пока остается неизвестной.

В результате первого сброса взрывчатки животное погибло, а судьба мирного жителя пока остается неизвестной.

Кадры атаки на гражданского мужчину оккупанты распространяли в социальных сетях.

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В Херсонской области жителей призвали не игнорировать опасность и быть готовыми к эвакуации.

В ночь на 1 сентября Россия совершила массированную атаку на Одессу и Одесскую область. Враг применил баражирующие боеприпасы, обычные и реактивные беспилотники, а также другие скоростные цели.

За прошедшие сутки, 31 августа, российские войска нанесли 981 удар по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Ранее Россия атаковала предприятие в Новгороде-Северском.

Напомним, в результате массированной атаки на Киевскую область есть один погибший и восемь раненых.

Также Россия ночью массированно атаковала Киев ракетами, есть погибшие.

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