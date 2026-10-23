Российские суда отключают системы идентификации после прохождения Босфора, — Плетенчук

Российские суда после прохождения пролива Босфор, как правило, отключают автоматические системы идентификации AIS, чтобы скрыть своё местонахождение. Кроме того, они могут менять маршрут или конечный пункт назначения.

«В большинстве случаев те суда, которые следуют из Босфора в российские порты, как правило, отключают системы идентификации AIS и таким образом пытаются скрыть свое местонахождение. Также могут менять маршрут или конечный пункт назначения после прохода через Босфор», — сказал Плетенчук.

По словам представителя ВМС ВСУ, российские суда также периодически используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это приводит к искажению GPS-координат и создает дополнительные риски для судоходства.

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что смещение GPS-координат опасно для морской навигации, поскольку может затруднять определение фактического местонахождения судов.

Таким образом, отключение AIS, изменение маршрутов и воздействие средств РЭБ затрудняют отслеживание российских судов и могут создавать опасные условия для навигации в море.

Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телевидения.

Напомним, в первой половине октября по меньшей мере восемь торговых судов подверглись атакам беспилотников у берегов Румынии и Болгарии — обе страны являются членами НАТО.

В Брюсселе, Бельгия, НАТО приняло решение усилить присутствие в Черном море дополнительными патрульными самолетами, радиолокационными системами и беспилотниками.

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