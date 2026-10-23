Rosyjskie statki wyłączają systemy identyfikacji po przepłynięciu przez Bosfor — Pletenczuk

Rosyjskie statki po przepłynięciu Cieśniny Bosforu zazwyczaj wyłączają automatyczne systemy identyfikacji AIS, aby ukryć swoją lokalizację. Ponadto mogą zmieniać trasę lub miejsce docelowe.

„W większości przypadków statki płynące z Bosforu do rosyjskich portów zazwyczaj wyłączają systemy identyfikacji AIS, próbując w ten sposób ukryć swoją lokalizację. Mogą również zmieniać trasę lub miejsce docelowe po przepłynięciu przez Bosfor” – powiedział Pletenczuk.

Według rzecznika Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy rosyjskie statki okresowo wykorzystują również środki walki radioelektronicznej (REB). Prowadzi to do zniekształcenia współrzędnych GPS i stwarza dodatkowe zagrożenia dla żeglugi.

Dmytro Pletenczuk podkreślił, że przesunięcie współrzędnych GPS stanowi zagrożenie dla nawigacji morskiej, ponieważ może utrudniać określenie faktycznej lokalizacji statków.

W związku z tym wyłączanie systemu AIS, zmiana tras oraz oddziaływanie środków REB utrudniają śledzenie rosyjskich statków i mogą stwarzać niebezpieczne warunki dla nawigacji morskiej.

O tym poinformował rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk w programie telewizyjnym.

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie października co najmniej osiem statków handlowych padło ofiarą ataków dronów w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii – oba kraje są członkami NATO.

W Brukseli w Belgii NATO podjęło decyzję o wzmocnieniu swojej obecności na Morzu Czarnym poprzez wysłanie dodatkowych samolotów patrolowych, systemów radarowych oraz dronów.

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