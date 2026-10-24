ПВО Украины за ночь сбила 101 из 126 российских беспилотников

В ночь на 24 октября Силы противовоздушной обороны Украины сбили 101 из 126 ударных беспилотников, которыми российские войска атаковали страну. Среди перехваченных дронов было 50 реактивных беспилотников типа Shahed.

По данным военных, с 18:00 пятницы, 23 октября, российские захватчики запустили по Украине 126 ударных БПЛА. Среди них были беспилотники типа Shahed, в частности 61 реактивный, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера», а также дроны-имитаторы типа «Пародия».

Беспилотники запускали из российских городов Орел, Курск, Шаталово, Брянска и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка, Гвардейского в оккупированном Крыму и из акватории Азовского моря.

Для отражения российского воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00 субботы, 24 октября, украинская ПВО сбила или подавила 101 беспилотник типа Shahed, в том числе 50 реактивных, «Герберы» и дроны других типов.

В то же время зафиксированы попадания российских беспилотников в 14 точках, а также падение сбитых целей и их обломков в пяти точках.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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