Российские войска наносят удары по инфраструктуре Днепра

Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Днепра.

«Враг наносит удары по критической инфраструктуре Днепра», — написал Ганжа.

Он добавил, что последствия атаки уточняются.

Начальник ОГА подчеркнул, что угроза для города сохраняется, и призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в Telegram.

В Днепре скончался 33-летний мужчина, раненный во время российской атаки.

Напомним, в Сумской области в результате российских обстрелов за сутки, 23 октября, пострадали семь мирных жителей. Под вражескими атаками оказались 25 населенных пунктов в 16 общинах. Российские войска повредили жилые дома, учебное заведение, административные помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Херсонской области за прошедшие сутки, 23 октября, в результате российских обстрелов ранения получили шесть человек. Российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

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