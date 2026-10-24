Rosyjskie wojska przeprowadzają ataki na infrastrukturę Dniepru

Rosyjskie wojska przeprowadzają ataki na obiekty infrastruktury krytycznej w Dnieprze.

„Wróg atakuje infrastrukturę krytyczną w Dnieprze” – napisał Hanzha.

Dodał, że skutki ataku są obecnie ustalane.

Szef administracji obwodowej podkreślił, że zagrożenie dla miasta nadal istnieje, i wezwał mieszkańców do pozostania w bezpiecznych miejscach do czasu odwołania alarmu powietrznego.

Informację tę przekazał szef administracji obwodowej w Dnieprze Aleksander Ganża na Telegramie.

W Dnieprze zmarł 33-letni mężczyzna, ranny podczas rosyjskiego ataku.

Przypomnijmy, że w obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu doby 23 października rannych zostało siedmiu cywilów. Atakom wroga poddano 25 miejscowości w 16 gminach. Rosyjskie wojska uszkodziły budynki mieszkalne, placówkę edukacyjną, budynki administracyjne, środki transportu oraz inne obiekty infrastruktury cywilnej.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatniej doby, 23 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów rannych zostało sześć osób. Rosyjskie wojska zaatakowały miejscowości przy użyciu lotnictwa, dronów i artylerii, uszkadzając budynki mieszkalne, samochody i obiekty infrastruktury.

Wojska rosyjskie prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Ataki dotknęły cztery rejony, w szczególności Dniepr, Nikopol oraz Krywójż. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a kolejne 11 zostało rannych.

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