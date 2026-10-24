Wieczorem rosyjski dron odrzutowy uderzył w budynek magazynowy prywatnego przedsiębiorstwa w gminie Bezludivska w obwodzie charkowskim. Dron uderzył w dach budynku, po czym w magazynie wybuchł pożar.

Do likwidacji skutków wrogiego ataku zaangażowane są jednostki Państwowej Służby Ratowniczej oraz lokalna straż pożarna. Ratownicy pracują w warunkach zagrożenia kolejnymi atakami.

Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.

Poinformowała o tym Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) wzięły do niewoli rosyjskiego żołnierza, którego wysłano, by umieścił trójkolorową flagę na tyłach Ukrainy.

Przypomnijmy, że w ciągu dwóch miesięcy żołnierze 8. pułku Sił Operacji Specjalnych zlikwidowali ponad 25 okupantów i wzięli do niewoli kolejnych 13.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Dowódca Grupy Wojsk „Centrum”, generał brygady Andrij Bilecki, oświadczył, że już w najbliższym czasie Ukraina może odnieść nowe sukcesy na froncie. Według niego, pod względem skali i wyników mogą one dorównać operacji „Vivaldi”.

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