Партизаны АТЕШа уничтожили вышки связи оккупантов в Белгородской области РФ

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили об уничтожении башни связи вблизи населённого пункта Шебекино Белгородской области России. По утверждению партизан, в результате диверсии была нарушена работа ретранслятора, который российские военные использовали для обеспечения связи, наведения и управления беспилотниками.

По информации партизанского движения, оборудование обеспечивало стабильный канал связи с беспилотниками, передачу команд и корректировку их курса.

«Ретранслятор нужен «Шахедам» и другим ударным БПЛА, чтобы поддерживать связь с бортами, передавать команды и корректировать курс. Вывод оборудования из строя сократил дальность действия и нарушил стабильность связи. Операторы дронов вынуждены искать новые позиции и перенастраивать частоты, а это приводит к задержкам при выполнении боевых задач», — отметили в «АТЕШ».

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В движении утверждают, что повреждение оборудования затруднило координацию российских беспилотников и вынудило операторов искать альтернативные позиции и настройки связи.

Представители партизанского движения подчеркнули, что атаки на коммуникационную инфраструктуру могут создавать дополнительные трудности для работы российской беспилотной авиации и вынуждать военных РФ тратить ресурсы на ремонт оборудования и поиск неисправностей.

В «АТЕШ» также заявили, что их агенты продолжают проводить диверсии на территории России, чтобы противодействовать российской агрессии и помогать Силам обороны Украины.

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В то же время информация об уничтожении башни связи и последствиях для работы российских беспилотников на данный момент приведена из сообщения самого партизанского движения и требует независимого подтверждения.

Об этом движение «АТЕШ» сообщило в Telegram.

Ранее агенты военного движения «АТЕШ» вывели из строя три железнодорожных шкафа возле населенных пунктов Луганское в Донецкой области, а также Розовка и Молочанск в Запорожской области.

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Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о диверсии на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области России. По их данным, поврежден грузовой тепловоз, использовавшийся для перевозки военных грузов. Инцидент, как утверждают партизаны, нарушил снабжение российских оккупационных войск на Купянском направлении.

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