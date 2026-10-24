Agenci ruchu partyzanckiego „ATESH” poinformowali o zniszczeniu wieży łączności w pobliżu miejscowości Szebekino w obwodzie biełgorodzkim w Rosji. Według partyzantów w wyniku akcji dywersyjnej zakłócono działanie retranslatora, którego rosyjskie siły zbrojne wykorzystywały do zapewnienia łączności, naprowadzania i sterowania dronami.

Z informacji ruchu partyzanckiego wynika, że sprzęt ten zapewniał stabilny kanał łączności z dronami, przekazywanie poleceń oraz korygowanie ich kursu.

„Repeater jest niezbędny dla dronów typu „Shahed” i innych dronów bojowych do utrzymania łączności z pokładem, przekazywania poleceń i korygowania kursu. Wyłączenie sprzętu z eksploatacji ograniczyło zasięg działania i zakłóciło stabilność łączności. Operatorzy dronów są zmuszeni do poszukiwania nowych pozycji i ponownego ustawiania częstotliwości, co powoduje opóźnienia podczas wykonywania zadań bojowych” — zaznaczyli w „ATESZ”.

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Ruch twierdzi, że uszkodzenie sprzętu utrudniło koordynację rosyjskich dronów i zmusiło operatorów do poszukiwania alternatywnych pozycji oraz dostosowywania ustawień łączności.

Przedstawiciele ruchu partyzanckiego podkreślili, że ataki na infrastrukturę komunikacyjną mogą stwarzać dodatkowe trudności w działaniu rosyjskich dronów i zmuszać wojsko RF do wydawania zasobów na naprawę sprzętu oraz poszukiwanie usterek.

W „ATESH” oświadczyli również, że ich agenci nadal prowadzą działania dywersyjne na terytorium Rosji, aby przeciwdziałać rosyjskiej agresji i wspierać Siły Obronne Ukrainy.

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Jednocześnie informacja o zniszczeniu wieży łącznościowej i jej konsekwencjach dla działania rosyjskich dronów pochodzi obecnie z komunikatu samego ruchu partyzanckiego i wymaga niezależnego potwierdzenia.

Ruch „ATESZ” poinformował o tym na Telegramie.

Wcześniej agenci ruchu partyzanckiego „ATESH” unieruchomili trzy szafy telekomunikacyjne w pobliżu miejscowości Łuhanske w obwodzie donieckim, a także w Roziwce i Molochansku w obwodzie zaporoskim.

Agenci ruchu partyzanckiego „ATESH” unieruchomili wieżę łączności wraz z zainstalowanym na niej kompleksem walki radioelektronicznej w pobliżu wsi Podgórne w rejonie Rossosha w obwodzie woroneżskim RF. Zniszczenie tego obiektu znacznie ograniczyło możliwości okupantów w zakresie monitorowania przestrzeni i blokowania sygnałów w regionie.

Agenci ruchu partyzanckiego „ATESH” poinformowali o akcji dywersyjnej na stacji kolejowej Liski w obwodzie woroneżskim w Rosji. Według ich danych uszkodzono lokomotywę towarową, która była wykorzystywana do przewozu ładunków wojskowych. Incydent ten, jak twierdzą partyzanci, zakłócił zaopatrzenie rosyjskich wojsk okupacyjnych na kierunku Kupiańsk.

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