“阿特什”游击运动的成员宣称，已摧毁了位于俄罗斯别尔哥罗德州谢别基诺镇附近的一座通信塔。 据游击队员称，此次破坏行动导致该中继器瘫痪，而俄罗斯军方此前一直利用该设备保障通信、引导及操控无人机。

据该游击组织透露，该设备负责维持与无人机的稳定通信通道，并用于传输指令及调整飞行路线。

“‘沙赫达’及其他攻击型无人机需要该中继器来维持与机载设备的通信通道、传输指令并调整航向。设备的瘫痪缩短了作战半径，并破坏了通信的稳定性。 无人机操作员被迫寻找新位置并重新调整频率，这导致执行作战任务时出现延迟，”“阿泰什”组织指出。

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该组织声称，设备受损使俄罗斯无人机的协调工作变得更加困难，并迫使操作员寻找替代位置并调整通信设置。

游击运动代表强调，针对通信基础设施的袭击可能会给俄罗斯无人机的运作带来额外困难，并迫使俄军耗费资源来维修设备并排查故障。

“阿特什”组织还表示，其特工继续在俄罗斯境内开展破坏活动，以对抗俄罗斯的侵略并协助乌克兰国防军。

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与此同时，关于通信塔被摧毁以及这对俄罗斯无人机运作造成的影响的信息，目前仅来自该游击组织自身的通报，尚需独立核实。

“阿特什”运动在Telegram上发布了这一消息。

此前，“阿特什”军事游击组织的成员已摧毁了位于顿涅茨克州卢甘斯克镇附近、以及扎波罗热州罗齐夫卡和莫洛恰ンス克镇附近的三座铁路机柜。

“阿特什”游击运动的成员在俄罗斯沃罗涅日州罗索沙区皮德吉尔内村附近，摧毁了一座配备电子战系统的通信塔。 该设施的摧毁极大地削弱了占领军在该地区进行空间监测和信号干扰的能力。

“阿特什”游击队成员宣称在俄罗斯沃罗涅日州利斯基火车站实施了破坏行动。据其消息，一辆用于运输军用物资的货运柴油机车遭到损毁。 游击队员称，此次事件打乱了俄罗斯占领军在库皮扬斯克方向的补给线。

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