Россия сосредоточила в районе Сумской области 40 тысяч военнослужащих, — военные

Россия сосредоточила около 40 тысяч военнослужащих регулярной армии на границе с Сумской областью. Российские войска продолжают штурмовать позиции Сил обороны, обстреливать приграничные населенные пункты и пытаться создать буферную зону вдоль государственной границы Украины.

По словам Шевцова, ситуация на границе в Сумской области остается напряженной. Наиболее активно российские войска действуют на территории Хотинской и Юнаковской общин, где практически ежедневно пытаются проводить штурмы позиций украинских защитников.

На других участках приграничной зоны противник обстреливает населенные пункты из артиллерии и применяет ударные беспилотники.

Одной из целей российских войск является создание буферной зоны вдоль государственной границы Украины. По оценке Ивана Шевцова, Россия пытается сформировать полосу шириной 20–30 километров на украинской территории.

«Задача врага — создать 20–30-километровую буферную зону вдоль линии государственной границы. И уже более двух лет враг пытается воплотить эту свою мечту в жизнь. Но благодаря успешной и эффективной работе как нашей бригады, так и других подразделений Сил обороны врагу это не удается», — отметил Шевцов.

По его словам, украинские пограничники и другие подразделения Сил обороны продолжают противодействовать попыткам России расширить контролируемую территорию вблизи границы.

Как пояснил полковник Иван Шевцов, численность российской группировки напротив Сумской области существенно не меняется и составляет около 40 тысяч военнослужащих.

Россия регулярно проводит ротации и восполняет потери, которые несет в ходе боевых действий. Это позволяет поддерживать численность группировки примерно на одном и том же уровне.

«На сегодняшний день профессиональная регулярная армия расположена напротив Сумской области. Ее численность не увеличивается, как и раньше, это около 40 тысяч военнослужащих, но постоянно проводятся ротации. Прежде всего потому, что здесь враг несет довольно большие потери как в личном составе, так и в технике. И все эти потери нужно постоянно восполнять», — рассказал Шевцов.

Отдельно представитель пограничного отряда отметил роль беспилотников в борьбе с российскими войсками.

Одним из эффективных средств поражения противника являются дроны на оптоволокне. Украинские подразделения применяют их для поражения российских военнослужащих и военной техники.

Несмотря на постоянные ротации и восполнение потерь, российские войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону в Сумской области. В то же время, по словам Ивана Шевцова, благодаря действиям пограничников и подразделений Сил обороны противнику не удается реализовать замысел по созданию буферной зоны вдоль государственной границы Украины.

Об этом в эфире «Эспрессо» и Slawa.TV рассказал начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда «Стальная граница», полковник Иван Шевцов

В течение последних нескольких недель российские диверсионно-разведывательные группы активизировались на приграничных территориях Сумской и Черниговской областей. Больше всего попыток проникновения противника фиксируется в Сумской области.

Бойцы спецподразделения Group 10 ГУР МО Украины в ходе семинедельной спецоперации в Сумской области сорвали наступательные планы российских войск и не допустили перерезания украинских логистических путей.

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