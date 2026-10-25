В Херсонской области в результате российских обстрелов пострадали два человека

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 43 населенных пункта Херсонской области. Под ударами оказались жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура, повреждены многоэтажное здание, хозяйственное сооружение и частные автомобили. В результате обстрелов два человека получили ранения, а из освобожденных общин региона эвакуировали еще 13 жителей.

Российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область из различных видов вооружения. За прошедшие сутки оккупанты применяли авиацию, беспилотники и артиллерию. Под обстрелом оказались десятки населенных пунктов области, в том числе областной центр — Херсон. «Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажное здание. Также оккупанты повредили хозяйственное сооружение и частные автомобили. В результате российской агрессии два человека получили ранения», — отметил он.

Какие населённые пункты оказались под обстрелами

По информации Александра Прокудина, российские войска атаковали Белозерку, Берислав, Добрянку, Беляевку, Заможное, Костырку, Урожайное, Чайчино, Лиманец, Ингулевку, Витровое, Понятовку, Никольское, Дарьевку, Заречное, Ингулец, Ясную Поляну и Ульяновку.

Также под ударами находились Федоровка, Токаровка, Ивановка, Антоновка, Садовое, Гончарное, Кизомис, Надиевка, Новодмитровка, Комышаны, Осокоровка, Дудчаны, Золотая Балка, Миловое, Михайловка, Новокаиры, Новоалександровка, Станислав, Суханово, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Днепровское, Разлив и город Херсон. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и другие объекты. В частности, пострадало многоэтажное здание. Также российские удары повредили хозяйственную постройку и частные автомобили.

Двое человек получили ранения

По данным областной военной администрации, в результате российских атак за сутки ранения получили два человека. Других подробностей о пострадавших в сообщении не привели.

Российские обстрелы представляют опасность для жителей области, ведь под ударами оказываются не только объекты инфраструктуры, но и жилые кварталы. Использование авиации, артиллерии и беспилотников создает угрозу для гражданского населения в различных населенных пунктах региона.

Из освобожденных населенных пунктов эвакуировали 13 человек

Помимо сообщения об обстрелах, Александр Прокудин сообщил об эвакуации жителей. За прошедшие сутки из освобожденных населенных пунктов Херсонской области вывезли 13 человек. Эвакуация позволяет жителям покинуть опасные районы, где сохраняется угроза российских атак. Она остается особенно важной для людей, которые не имеют возможности самостоятельно покинуть свои дома.

Местные власти продолжают призывать жителей прифронтовых общин учитывать ситуацию с безопасностью и, по возможности, выезжать из опасных районов. В случае объявления воздушной тревоги людям рекомендуют не игнорировать предупреждения и укрываться в безопасных местах. О последствиях атак сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В Херсонской области за прошедшие сутки, 23 октября, в результате российских обстрелов ранения получили шесть человек. Российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

В результате очередной авиационной атаки российских войск по Херсону были разрушены помещения Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в организации.

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