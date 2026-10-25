Российские дроны повредили энергетический объект и предприятие в Житомирской области

Ночью российские беспилотники нанесли удар по Житомирской области. Повреждения получили объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и частное предприятие. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Последствия ночной атаки зафиксировали в Коростенском и Житомирском районах. Российские дроны повредили как объекты инфраструктуры, так и гражданские здания. В частности, под удар попал энергообъект. Также повреждены амбулатория, жилой дом и частное предприятие, не относящееся к военной инфраструктуре. В результате атаки имеются разрушения, однако обошлось без погибших и раненых.

После падения ударных беспилотников на местах возникли пожары. Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям потушили огонь. В настоящее время специалисты также проверяют территории, чтобы обнаружить возможные остатки взрывоопасных предметов. Такие проверки необходимы, чтобы обезопасить людей и не допустить новых травм из-за обломков дронов или неразорвавшихся боеприпасов.

Последствия атаки и повреждения в области уточняются. По информации Житомирской ОВА, на момент сообщения жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

В ночь на 24 октября российские войска вновь нанесли удары по Житомирской области. Под атакой оказались энергетическая инфраструктура и гражданское предприятие в Житомирской общине.

В Житомирской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. Местные власти призвали жителей запастись питьевой и технической водой как минимум на три дня.

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