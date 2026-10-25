Видео: украинские военные эвакуировали поврежденного наземного робота с помощью другого НРК

Бойцы 91-го отдельного противотанкового батальона успешно провели операцию по вывозу с поля боя поврежденного наземного роботизированного комплекса с помощью более крупного НРК-эвакуатора. Об этом сообщают в 91-м ОПТБ.

Один из беспилотников получил повреждения во время выполнения задания на прифронтовом участке и утратил способность к самостоятельному передвижению. Для его эвакуации задействовали платформу под управлением оператора с позывным «Ас», на которой непосредственно в зону риска выехал военнослужащий с позывным «Абхаз».

Бойцу удалось установить заездные апарели и погрузить поврежденный НРК на эвакуатор под прикрытием средств РЭБ, РЭР и воздушных перехватчиков. Миссия завершилась успешным возвращением бойца и техники.

Источник: 91-й отдельный противотанковый батальон.

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