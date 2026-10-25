Россия сбросила на Украину 1600 авиабомб и почти 2300 дронов за неделю

За неделю российские войска выпустили по Украине около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов и почти 2300 ударных дронов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, энергетические объекты и предприятия. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров не сокращать военную поддержку Украины, в частности помочь со средствами противовоздушной обороны.

Российские войска продолжают массированные атаки на украинские города и села. Только за одну неделю они применили около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных беспилотников. «К сожалению, почти каждый день есть погибшие и раненые от этих жестоких ударов», — отметил глава государства. По его словам, российские обстрелы вновь привели к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры в различных регионах страны.

Вечером в результате атак на Днепропетровскую область погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения. Среди пострадавших — 11-летняя девочка. В Виннице российский дрон попал в пятиэтажный жилой дом. Ранения получили шесть человек. В Харькове российские войска сначала атаковали строительный гипермаркет. Когда на место прибыли экстренные службы, оккупанты нанесли повторный удар. В результате пострадали спасатели, которые приехали помочь людям.

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Зеленский также сообщил об ударах по энергетическим объектам и предприятиям. Под обстрелами оказались теплоэлектростанции, подстанции, угольные шахты, зернохранилища, торговые центры и почтовый терминал. Всего повреждения зафиксированы в девяти областях.

Зеленский призвал не ослаблять оборону

Президент подчеркнул, что Россия продолжает массированные атаки, несмотря на дипломатические усилия и попытки наладить международные контакты. По его мнению, переговоры не должны становиться поводом для сокращения военной помощи Украине.

Зеленский отдельно обратил внимание на потребность в средствах противовоздушной обороны. В частности, он призвал разблокировать уже согласованные европейскими партнерами поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot. «Необходимо разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для систем «Пэтриот». Необходимо и дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных «Шахедов»», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что военная помощь особенно важна в преддверии зимы. Российские удары по энергетической инфраструктуре создают дополнительные риски для стабильной работы систем жизнеобеспечения, а усиление противовоздушной обороны помогает защищать людей и важные объекты. «Каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизни», — подчеркнул Зеленский. Президент призвал партнеров продолжать поддержку Украины, пока Россия наносит удары по гражданским объектам и инфраструктуре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

За прошедшие сутки, 24 октября, на фронте произошло 193 боевых столкновения между украинскими военными и российской армией. Россияне активно применяли авиацию, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, а также обстреливали украинские позиции и населенные пункты. По данным Генерального штаба ВСУ, бои продолжались на большинстве направлений, в частности на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российская армия потеряла ещё около 1850 военнослужащих. Общие потери личного состава России с начала полномасштабного вторжения, по оценке украинского командования, достигли примерно 1 миллиона 578 тысяч человек. Также за сутки российские войска потеряли артиллерийские системы, бронетехнику, автомобили и более 1700 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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