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В Харькове подросток пострадал в результате попадания российского беспилотника

UA NEWS 25 Октября 2026 15:58
В Харькове подросток пострадал в результате попадания российского беспилотника

В Новобаварском районе Харькова 25 октября зафиксировано попадание российского дрона, в результате чего получил травму подросток. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным главы ОВА, 14-летний подросток перенёс острую стрессовую реакцию из-за вражеского облета. На месте происшествия ему оказывается необходимая помощь.

Источник: Харьковская областная военная администрация.

В больнице Херсона скончался 67-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время атаки российского беспилотника на маршрутное такси в Центральном районе города 25 октября.

В результате очередной авиационной атаки российских войск по Херсону были разрушены помещения Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в организации.

 

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