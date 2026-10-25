W Charkowie nastolatek odniósł obrażenia w wyniku trafienia rosyjskiego drona
25 października w rejonie Nowobawarskim w Charkowie odnotowano uderzenie rosyjskiego drona, w wyniku którego ranny został nastolatek. Poinformował o tym szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow.
Według szefa administracji wojskowej 14-letni chłopiec doznał ostrej reakcji na stres spowodowanej atakiem wroga. Na miejscu zdarzenia udzielana jest niezbędna pomoc.
Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Charkowie.
W szpitalu w Chersoniu zmarł 67-letni mężczyzna, który odniósł ciężkie obrażenia podczas ataku rosyjskiego drona na taksówkę liniową w dzielnicy Centralnej miasta 25 października.
W wyniku kolejnego ataku lotniczego rosyjskich sił zbrojnych na Chersoń zniszczono siedzibę Chersońskiej Organizacji Obwodowej Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Informację tę podała sama organizacja.