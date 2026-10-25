25 października w rejonie Nowobawarskim w Charkowie odnotowano uderzenie rosyjskiego drona, w wyniku którego ranny został nastolatek. Poinformował o tym szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow.

Według szefa administracji wojskowej 14-letni chłopiec doznał ostrej reakcji na stres spowodowanej atakiem wroga. Na miejscu zdarzenia udzielana jest niezbędna pomoc.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Charkowie.

W szpitalu w Chersoniu zmarł 67-letni mężczyzna, który odniósł ciężkie obrażenia podczas ataku rosyjskiego drona na taksówkę liniową w dzielnicy Centralnej miasta 25 października.

W wyniku kolejnego ataku lotniczego rosyjskich sił zbrojnych na Chersoń zniszczono siedzibę Chersońskiej Organizacji Obwodowej Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Informację tę podała sama organizacja.

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