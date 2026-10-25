Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады взяли в плен 21-летнего российского срочника Ярослава Сидорова, который ранее проходил службу в Приморском крае и занимался радиоразведкой против Китая и Северной Кореи.

По словам пленного, в конце августа 2025 года ему предложили подписать контракт с перспективой обучения, однако вместо поступления в вуз его отправили на войну в Украину, угрожая расправой в случае отказа. В феврале во время пребывания возле села Березовое позицию россиянина поразил украинский беспилотник. Потеряв связь и напарника, Сидоров скрывался, пока не сдался десантникам. В плену россиянин заявил, что не хочет возвращаться в РФ в рамках обмена.

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Источник: интервью с пленным, опубликованное военными на YouTube.

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г приняли участие в контрнаступательной операции «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен более 30 российских военных.

Никита с позывным «Зергут», гражданин России, воюющий на стороне Украины в составе «Сибирского батальона» Главного управления разведки, обратился к российским военным. Он призвал их не выполнять приказы командования, сдаваться в плен или присоединяться к подразделениям, воюющим на стороне Украины.

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