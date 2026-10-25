Film: spadochroniarze z 95. brygady pojmali rosyjskiego zwiadowcę, który śledził Chiny
Żołnierze 95. Samodzielnej Brygady Desantowo-polskiej brygady, wzięli do niewoli 21-letniego rosyjskiego żołnierza służby zasadniczej Jarosława Sidorowa, który wcześniej służył w obwodzie primorskim i zajmował się wywiadem radiowym przeciwko Chinom i Korei Północnej.
Według słów jeńca, pod koniec sierpnia 2025 roku zaproponowano mu podpisanie kontraktu z perspektywą nauki, jednak zamiast przyjęcia na uczelnię wysłano go na wojnę na Ukrainę, grożąc rozstrzelaniem w przypadku odmowy. W lutym, podczas pobytu w pobliżu wsi Berezowe, pozycja Rosjanina została trafiona przez ukraiński dron. Po utracie łączności i partnera Sidorow ukrywał się, aż w końcu poddał się żołnierzom sił desantowych. W niewoli Rosjanin oświadczył, że nie chce wracać do Rosji w ramach wymiany.
Źródło: wywiad z jeńcem, opublikowany przez wojsko na YouTube.
Żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrofensywnej „Veles” na kierunku Kupiańskim, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy.
Nikita o pseudonimie Zergut, obywatel Rosji walczący po stronie Ukrainy w składzie „Batalionu Syberyjskiego” Głównego Zarządu Wywiadu, zwrócił się do rosyjskich żołnierzy. Wezwał ich, by nie wykonywali rozkazów dowództwa, poddali się do niewoli lub dołączyli do oddziałów walczących po stronie Ukrainy.