Żołnierze 95. Samodzielnej Brygady Desantowo-polskiej brygady, wzięli do niewoli 21-letniego rosyjskiego żołnierza służby zasadniczej Jarosława Sidorowa, który wcześniej służył w obwodzie primorskim i zajmował się wywiadem radiowym przeciwko Chinom i Korei Północnej.

Według słów jeńca, pod koniec sierpnia 2025 roku zaproponowano mu podpisanie kontraktu z perspektywą nauki, jednak zamiast przyjęcia na uczelnię wysłano go na wojnę na Ukrainę, grożąc rozstrzelaniem w przypadku odmowy. W lutym, podczas pobytu w pobliżu wsi Berezowe, pozycja Rosjanina została trafiona przez ukraiński dron. Po utracie łączności i partnera Sidorow ukrywał się, aż w końcu poddał się żołnierzom sił desantowych. W niewoli Rosjanin oświadczył, że nie chce wracać do Rosji w ramach wymiany.

<br />

Źródło: wywiad z jeńcem, opublikowany przez wojsko na YouTube.

Żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrofensywnej „Veles” na kierunku Kupiańskim, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy.

Nikita o pseudonimie Zergut, obywatel Rosji walczący po stronie Ukrainy w składzie „Batalionu Syberyjskiego” Głównego Zarządu Wywiadu, zwrócił się do rosyjskich żołnierzy. Wezwał ich, by nie wykonywali rozkazów dowództwa, poddali się do niewoli lub dołączyli do oddziałów walczących po stronie Ukrainy.

Czytaj nas na