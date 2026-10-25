Расчеты Москвы на быстрое усмирение Украины с помощью администрации президента США Дональда Трампа не оправдались из-за твердой позиции европейских стран. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что рычагов влияния Вашингтона оказалось недостаточно, а потому возникла необходимость привлекать к обсуждениям страны Европы.

«Раньше после Анкориджа создавалось впечатление, что американская администрация может что-то такое диктовать и заставить Киев выполнить. Но пока это как-то не получалось. Потому что недостаточно было говорить только с Киевом, нужно говорить со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев», — сказал Ушаков.

Источник: российские СМИ.

Также Ушаков заявил, что Россия, США и Китай начали готовить трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Москва, Вашингтон и Пекин якобы уже готовы к ее проведению.

Переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Читай нас в