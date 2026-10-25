Plany Moskwy dotyczące szybkiego opanowania Ukrainy przy pomocy administracji prezydenta USA Donalda Trumpa nie powiodły się z powodu zdecydowanego stanowiska krajów europejskich. Stwierdził to doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow.

Przedstawiciel Kremla zaznaczył, że środki nacisku Waszyngtonu okazały się niewystarczające, dlatego pojawiła się potrzeba włączenia do rozmów krajów europejskich.

„Wcześniej, po spotkaniu w Anchorage, wydawało się, że administracja amerykańska może coś takiego narzucić i zmusić Kijów do wykonania. Jednak jak dotąd nie wychodziło to jakoś. Nie wystarczyło bowiem rozmawiać tylko z Kijowem, trzeba rozmawiać z całą Europą, która w pełni popiera Kijów” – powiedział Uszakow.

Źródło: rosyjskie media.

Uszakow oświadczył również, że Rosja, USA i Chiny rozpoczęły przygotowania do trójstronnego spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Według słów doradcy szefa Kremla Jurija Uszakowa Moskwa, Waszyngton i Pekin są rzekomo już gotowe do jej zorganizowania.

Negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Czytaj nas na