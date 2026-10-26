Agent ruchu partyzanckiego „ATESH”, należący do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, przekazał informacje na temat systemu ochrony podstacji „Wschodnia” w Dżankoju na tymczasowo okupowanym Półwyspie Krymskim. Obiekt, znany jako podstacja „Dżankoj”, znajduje się pod ochroną rosyjskich żołnierzy.

„Najeźdźcy włączyli system energetyczny Dżankoju do zaopatrzenia swojej formacji wojskowej. Znajduje się tu lotnisko wojskowe „Dżankoj”, na którym stacjonuje 39. oddzielny gwardyjski pułk śmigłowcowy 27. mieszanej dywizji lotniczej 4. armii Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej. Na lotnisku stacjonują śmigłowce Mi-8, Mi-35M, Mi-28 i Ka-52” – czytamy w komunikacie.

Obiekt ten służy również do przyjmowania lotnictwa wojskowego, przechowywania sprzętu oraz zaopatrzenia rosyjskich wojsk.

Jak przypomniano w „ATESH”, elektrownia w Dżankoju była już wielokrotnie celem ataków.

W nocy z 13 na 14 grudnia 2025 r. źródła monitorujące poinformowały o prawdopodobnym trafieniu i pożarze na podstacji „Dżankoj” 330 kV.

Wieczorem 13 stycznia 2026 r., według doniesień lokalnych źródeł, po ataku na podstację ponownie wybuchł pożar, a część miasta i okolicy pozostała bez prądu.

W nocy z 29 na 30 czerwca 413. pułk „Reid” ogłosił zniszczenie podstacji „Dżankoj”, a w nocy z 3 na 4 lipca źródła monitorujące poinformowały o nowym pożarze w tym obiekcie po ataku dronów.

Nie ominęło to również lotniska wojskowego: w kwietniu 2024 roku atak unieruchomił cztery wyrzutnie S-400, trzy stacje radarowe, punkt dowodzenia obrony przeciwlotniczej oraz system „Fundament-M”.

W lipcu 2026 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zniszczyła retransmitery rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych „Orion” oraz magazyny z bronią i sprzętem.

„Nasi agenci znajdują się wśród osób, którym powierzono ochronę obiektów wojskowych na Krymie. Dlatego rosyjska obrona przeciwlotnicza dostrzega niektóre cele dopiero po wybuchu” – zaznaczono w ruchu.

Wcześniej na Krymie ograniczono dostawy wody i energii elektrycznej po ataku.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) zniszczyły magazyny amunicji i dronów Rosji oraz punkt dowodzenia na Krymie.

Przypomnijmy, że Żorin ocenił, czy realne jest zmuszenie Rosjan do ucieczki z Krymu.

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