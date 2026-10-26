Партизаны АТЕШ собрали информацию об охране подстанции в Джанкое

Агент партизанского движения «АТЕШ», служащий в Вооружённых силах РФ, передал информацию о системе охраны подстанции «Восточная» в Джанкое на временно оккупированном Крымском полуострове. Объект, известный как ПС «Джанкой», находится под охраной российских военных.

«Захватчики включили энергосистему Джанкоя в систему обеспечения своей военной группировки. Здесь расположен военный аэродром «Джанкой», на котором базируется 39-й отдельный гвардейский вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО РФ. На аэродроме размещены вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52», — говорится в сообщении.

Объект также используется для приема военной авиации, хранения техники и снабжения российских войск.

Как напомнили в «АТЕШ», Джанкойский энергоузел уже неоднократно подвергался ударам.

В ночь на 14 декабря 2025 года мониторинговые источники сообщили о вероятном поражении и пожаре на подстанции «Джанкой» 330 кВ.

Вечером 13 января 2026 года, по сообщениям местных источников, после атаки на подстанцию снова начался пожар, а часть города и района осталась без электричества.

В ночь на 29 июня 413-й полк «Рейд» заявил о поражении подстанции «Джанкой», а в ночь на 3 июля мониторинговые источники сообщили о новом пожаре на этом объекте после атаки дронов.

Не обошлось и военным аэродрому: в апреле 2024 года удар вывел из строя четыре пусковые установки С-400, три радиолокационные станции, командный пункт ПВО и систему «Фундамент-М».

В июле 2026 года СБУ поразила ретрансляторы российских БПЛА «Орион» и склады с оружием и техникой.

«Наши агенты входят в число тех, кому поручено прикрывать военные объекты Крыма. Поэтому отдельные цели российская ПВО замечает лишь после взрыва», — отметили в движении.

Ранее в Крыму ограничили подачу воды и электричества после атаки.

До этого ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов и дронов РФ, а также по пункту управления в Крыму.

Напомним, Жорин оценил, реально ли заставить россиян бежать из Крыма.

Читай нас в