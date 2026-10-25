1850 військових і сотні одиниць техніки — втрати армії РФ за добу

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу російська армія втратила ще близько 1850 військових. Загальні втрати особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою українського командування, сягнули приблизно 1 мільйона 578 тисяч осіб. Також за добу російські війська втратили артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та понад 1700 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого 2022 року, до 25 жовтня 2026 року становлять близько 1 578 450 військових. За останню добу цей показник зріс ще на 1850 осіб. За даними українського командування, російські війська також продовжують втрачати озброєння, військову техніку та безпілотники. Найбільший приріст за добу зафіксували серед БПЛА оперативно-тактичного рівня та автомобільної техніки.

Яку техніку втратила російська армія

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські військові знищили або вивели з ладу таку кількість російської техніки:

Танки — 12 447 одиниць загалом, ще 3 за добу.

Бойові броньовані машини — 25 605, ще 5 за добу.

Артилерійські системи — 51 614, ще 49 за добу.

Реактивні системи залпового вогню — 2237, ще 5 за добу.

Засоби протиповітряної оборони — 1725, ще 3 за добу.

Літаки — 449.

Гелікоптери — 356.

Наземні роботизовані комплекси — 3017, ще 6 за добу.

Безпілотники оперативно-тактичного рівня — 580 802, ще 1738 за добу.

Крилаті ракети — 5138.

Кораблі та катери — 35.

Підводні човни — 2.

Автомобільна техніка та автоцистерни — 166 918, ще 417 за добу.

Спеціальна техніка — 4856, ще 4 за добу.

Таким чином, за останню добу найбільше зросли показники втрат російських безпілотників оперативно-тактичного рівня, автомобільної техніки та артилерійських систем.

Дані про втрати уточнюються

Генеральний штаб ЗСУ регулярно оновлює інформацію про втрати російських військ у війні проти України. Наведені цифри є оцінками українського командування. Їх не слід сприймати як незалежно підтверджену статистику: перевірити точну кількість втрат під час бойових дій складно.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються. Показники можуть змінюватися після надходження нової інформації з фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму дописі у Facebook.

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 119 із них, зокрема дрони типу Shahed та безпілотники інших типів. Водночас влучання зафіксували на 15 локаціях, а падіння збитих безпілотників та їхніх уламків — ще на дев’яти.

Читай нас у