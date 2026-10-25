1850 военнослужащих и сотни единиц техники — потери армии РФ за сутки

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки российская армия потеряла ещё около 1850 военнослужащих. Общие потери личного состава России с начала полномасштабного вторжения, по оценке украинского командования, достигли примерно 1 миллиона 578 тысяч человек. Также за сутки российские войска потеряли артиллерийские системы, бронетехнику, автомобили и более 1700 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года по 25 октября 2026 года составляют около 1 578 450 военнослужащих. За последние сутки этот показатель вырос еще на 1 850 человек. По данным украинского командования, российские войска также продолжают терять вооружение, военную технику и беспилотники. Наибольший прирост за сутки зафиксирован среди БПЛА оперативно-тактического уровня и автомобильной техники.

Какую технику потеряла российская армия

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили или вывели из строя следующее количество российской техники:

Танки — 12 447 единиц в общей сложности, ещё 3 за сутки.

Боевые бронированные машины — 25 605, ещё 5 за сутки.

Артиллерийские системы — 51 614, еще 49 за сутки.

Реактивные системы залпового огня — 2237, еще 5 за сутки.

Средства противовоздушной обороны — 1725, еще 3 за сутки.

Самолеты — 449.

Вертолёты — 356.

Наземные роботизированные комплексы — 3017, еще 6 за сутки.

Беспилотники оперативно-тактического уровня — 580 802, еще 1738 за сутки.

Крылатые ракеты — 5138.

Корабли и катера — 35.

Подводные лодки — 2.

Автомобильная техника и автоцистерны — 166 918, еще 417 за сутки.

Специальная техника — 4856, еще 4 за сутки.

Таким образом, за последние сутки больше всего выросли показатели потерь российских беспилотников оперативно-тактического уровня, автомобильной техники и артиллерийских систем.

Данные о потерях уточняются

Генеральный штаб ВСУ регулярно обновляет информацию о потерях российских войск в войне против Украины. Приведенные цифры являются оценками украинского командования. Их не следует воспринимать как независимо подтвержденную статистику: проверить точное количество потерь во время боевых действий сложно.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются. Показатели могут меняться после поступления новой информации с фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своём посте в Facebook.

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 из них, в том числе дроны типа Shahed и беспилотники других типов. При этом попадания зафиксировали в 15 местах, а падение сбитых беспилотников и их обломков — ещё в девяти.

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