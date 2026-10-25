В Сумской области из-за российских атак вспыхнули пожары, есть раненый

В Сумской области в результате российских атак пострадал один человек. Под обстрелами оказались объекты гражданской инфраструктуры, сельскохозяйственная техника и частные домовладения. Спасатели потушили пожары, однако из-за угрозы повторных ударов им приходилось временно приостанавливать работу.

По данным спасателей, обстрелы повредили объект гражданской инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и нежилое здание в Свесской и Степановской общинах. Также под удар попал частный дом в Ямполе. В результате атак возникли пожары. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорания и обследовали территории, чтобы оценить последствия обстрелов.

В то же время работа чрезвычайников проходила в условиях опасности. Из-за угрозы повторных российских ударов им приходилось временно приостанавливать работы, а после снижения угрозы — возвращаться к выполнению задач. По информации ГСЧС, в результате российских атак в Сумской области пострадал один человек. Других подробностей о состоянии пострадавшего служба не сообщила. О последствиях российских атак сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Российский беспилотник нанес прицельный удар по ферме в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла работница предприятия, ещё четверо человек пострадали.

Утром 24 октября часть Сумской области осталась без электроэнергии в результате российских атак.

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