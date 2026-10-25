В Виннице в результате удара дрона были разрушены четыре квартиры

Утром российский беспилотник поразил пятиэтажный жилой дом в Виннице. Удар разрушил часть здания: четыре квартиры полностью уничтожены, также повреждены припаркованные рядом автомобили. Известно о шести пострадавших, один человек был доставлен в больницу.

Российская армия атаковала Винницу дроном ранним утром. Беспилотник попал в жилой дом, в результате чего часть здания между вторым и третьим этажами была разрушена. Четыре квартиры полностью уничтожены. Также повреждены автомобили, которые стояли рядом с домом. В результате атаки пострадали шесть человек. Одного из них госпитализировали, информацию о состоянии остальных пострадавших в сообщении не уточнили.

Удар по жилой застройке — не единственное последствие российской атаки на область. По данным ОВА, повреждения получили также объекты критической и гражданской инфраструктуры и частные дома. В результате обстрелов возникли пожары, однако все очаги возгорания уже ликвидированы. На месте продолжают работать спасатели. Они расчищают завалы и проверяют поврежденные конструкции. К работам привлекли более 60 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

Во время атаки пострадал и частный пансионат для пожилых людей. Оттуда эвакуировали 15 подопечных. После пережитого людям помогала психолог Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время спасатели продолжают работать на местах попаданий. Данные о последствиях атаки могут уточняться. О последствиях удара сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Российская атака на Украину продолжилась днем 22 октября. На этот раз угроза дошла до Винницы, где прогремела серия взрывов. По предварительной информации, город атакуют реактивные беспилотники.

В центре Винницы правоохранители задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве 46-летней владелицы квартиры и её 47-летней знакомой.

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