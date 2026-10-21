У Вінниці затримали підозрюваних у вбивстві двох жінок

0:00 / 0:00

У центрі Вінниці правоохоронці затримали двох підозрюваних у жорстокому вбивстві 46-річної власниці квартири та її 47-річної знайомої.

Тіла загиблих із численними ножовими пораненнями виявили в помешканні на вулиці Олексія Береста. За даними слідства, подія сталася під час спільного вживання алкоголю з двома військовослужбовцями віком 30 та 38 років, один із яких самовільно залишив військову частину.

Унаслідок раптового конфлікту зловмисники завдали жінкам смертельних поранень і втекли, однак оперативники затримали їх менш ніж за годину. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Поліція встановила особу чоловіка, який кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Він перебуває під вартою.

У Луцьку міськрайонний суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який кинув гранату у людей на вулиці.

Читай нас у