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У Вінниці затримали підозрюваних у вбивстві двох жінок

UA NEWS 21 Жовтня 2026 21:56
У Вінниці затримали підозрюваних у вбивстві двох жінок
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У центрі Вінниці правоохоронці затримали двох підозрюваних у жорстокому вбивстві 46-річної власниці квартири та її 47-річної знайомої. 

Тіла загиблих із численними ножовими пораненнями виявили в помешканні на вулиці Олексія Береста. За даними слідства, подія сталася під час спільного вживання алкоголю з двома військовослужбовцями віком 30 та 38 років, один із яких самовільно залишив військову частину. 

Убивство двох жінок у центрі Вінниці: поліцейські затримали підозрюваних
Убивство двох жінок у центрі Вінниці: поліцейські затримали підозрюваних фото 1

Унаслідок раптового конфлікту зловмисники завдали жінкам смертельних поранень і втекли, однак оперативники затримали їх менш ніж за годину. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Поліція встановила особу чоловіка, який кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Він перебуває під вартою.

У Луцьку міськрайонний суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який кинув гранату у людей на вулиці.

 

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