В Виннице задержали подозреваемых в убийстве двух женщин

В центре Винницы правоохранители задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве 46-летней владелицы квартиры и её 47-летней знакомой.

Тела погибших с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в квартире на улице Алексея Береста. По данным следствия, инцидент произошел во время совместного употребления алкоголя с двумя военнослужащими в возрасте 30 и 38 лет, один из которых самовольно покинул воинскую часть.

В результате внезапного конфликта злоумышленники нанесли женщинам смертельные ранения и скрылись, однако оперативники задержали их менее чем через час. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

Полиция установила личность мужчины, бросившего гранату на проезжую часть на улице Ковельской в Луцке. Он находится под стражей.

В Луцке городской районный суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, бросившего гранату в людей на улице.

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