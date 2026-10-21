СБУ задержала в Киеве пропагандистку, призывавшую убивать украинцев

Служба безопасности Украины задержала в Киеве женщину, которая в 2025–2026 годах распространяла в Telegram-каналах призывы к убийству украинцев и уничтожению храмов религиозных общин. Всего правоохранители разоблачили пятерых агитаторов в Николаеве, Черкасской области и Закарпатье. Среди них — жена настоятеля храма УПЦ (МП).

Что известно о задержанных

По данным СБУ, задержанная в столице женщина за два года опубликовала в Telegram-каналах почти 100 тыс. сообщений. В части из них она призывала убивать украинцев. Также фигурантка агитировала к насилию в отношении одного из национальных меньшинств.

В Николаеве киберспециалисты СБУ задержали агитатора, действовавшего по заказу представителя России. По указанию российского куратора он администрировал местный Telegram-канал с более чем 13 тыс. подписчиков и выступал в нем в поддержку российских захватчиков. По данным СБУ, фигурант создавал контент, в котором продвигал пропагандистские материалы России и распространял сообщения, угрожавшие информационной безопасности Украины.

В Черкасской области подозрение было предъявлено супруге настоятеля храма Украинской православной церкви (Московского патриархата). В Telegram-чатах она восхваляла Владимира Путина и отрицала вооруженную агрессию России. Следствие установило, что женщина распространяла враждебную пропаганду среди знакомых и в переписке с прихожанами.

В этом же регионе о подозрении сообщили гражданину РФ, имеющему вид на постоянное проживание в Украине. В Telegram-каналах он называл полномасштабную войну «внутренним гражданским конфликтом» и поддерживал захват части территорий восточных областей Украины.

В Закарпатье СБУ разоблачила ещё двух агитаторок. Со своих аккаунтов в соцсетях они призывали к «отделению» Закарпатья от Украины, распространяли прокремлевские нарративы и оправдывали вооруженную агрессию России.

Экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах страны-агрессора. Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Луганской, Николаевской, Черкасской и Закарпатской областных прокуратур.

По каким статьям сообщили о подозрениях

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, а также распространение материалов с такими призывами с помощью средств массовой информации);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины);

ч. 6 ст. 111-1 (информационная деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором, направленная на поддержку вооруженной агрессии против Украины);

ч. 2 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти, сопряженные с угрозами);

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, героизация ее участников).

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается со ссылкой на СБУ.

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