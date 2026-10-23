Лубинец объяснил, почему новый обмен пленными стал историческим для Украины

В четверг, 23 октября, состоялся третий этап масштабного обмена пленными между Украиной и Россией. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему это возвращение стало историческим: Украине удалось освободить наибольшее количество осужденных военнослужащих.

Среди освобожденных защитников есть двое военных, которые попали в плен еще в 2018 и 2020 годах.

«Это исторический обмен, поскольку удалось вернуть наибольшее количество осужденных военных: 86 осужденных и одного защитника, в отношении которого велось уголовное преследование. В целом домой возвращаются военные ВСУ, в том числе ТрО, НГУ, ГПСУ. Также впервые за долгое время удалось вернуть большое количество «азовцев». Домой также вернулся один военнослужащий «Айдара», — отметил омбудсмен.

По словам уполномоченного, среди вернувшихся есть пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленевке в июле 2022 года. В частности, двое вернувшихся защитников попали в плен ещё в 2018 и 2020 годах.

«Нам удалось вернуть и тяжелобольных, и тяжелораненых военных. По поводу нескольких из них, находящихся в критическом состоянии, я неоднократно обращался к российской стороне. Все возвращенные были подтверждены в плену через МККК и из других источников», — говорится в сообщении.



Лубинец уточнил, что самому молодому освобожденному защитнику 24 года, самому старшему – 63 года. У одного из возвращенных завтра день рождения – ему исполнится 60 лет.

Об этом сообщается со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Напомним, что долгожданный обмен: Украина вернула из российского плена 270 украинцев.

Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 270 на 270.

23 октября Украина вернула на подконтрольную территорию ещё семерых гражданских лиц с оккупированных территорий. Среди них — 90-летняя маломобильная женщина, 50-летняя украинка с тяжёлыми заболеваниями, а также молодая женщина и её ребёнок.

До этого в Украину по результатам репатриационных мероприятий были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили представители соответствующих украинских структур.

Ранее российская сторона передала Украине тела 252 погибших военных. Репатриация тел была проведена в рамках договоренностей между сторонами.

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