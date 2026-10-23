卢比内茨解释了为何此次新的战俘交换对乌克兰而言具有历史意义

10月23日星期四，乌克兰与俄罗斯之间的大规模战俘交换进入了第三阶段。乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨解释了此次归国为何具有历史意义：乌克兰成功解救了数量最多的被定罪军人。

在获释的捍卫者中，有两名军人分别于2018年和2020年被俘。

“这是一次具有历史意义的交换，因为我们成功迎回了数量最多的被判刑军人：86名被判刑人员和一名曾受到刑事起诉的国防人员。总体而言，返回家园的军人来自乌克兰武装部队，包括陆军、国民卫队和边防部队。 此外，时隔许久，我们首次成功让大批‘亚速营’成员获释。还有一名‘艾达尔’营的军人也回到了家，”人权专员指出。

据人权专员称，在返乡人员中，有5人此前被认为是在2022年7月俄军在奥列尼夫卡实施的恐怖袭击中遇难。 其中，两名获释的国防军士兵分别于2018年和2020年被俘。

“我们成功接回了重病和重伤的军人。对于其中几名处于危重状态的人员，我曾多次向俄方提出交还请求。 所有获释人员均通过红十字国际委员会及其他渠道确认曾在被俘状态下”，声明中写道。



卢比涅茨补充说明，获释的守卫者中，最年轻的24岁，最年长的63岁。其中一名获释者明天将迎来60岁生日。

据乌克兰最高拉达人权事务专员德米特里·卢比涅茨透露。

回顾此前报道：期待已久的交换：乌克兰从俄罗斯战俘营接回了270名乌克兰人。

乌克兰和俄罗斯按照“270换270”的方案进行了战俘交换。

10月23日，乌克兰又从被占领土将7名平民接回政府控制区。其中包括一名90岁行动不便的妇女、一名患有重病的50岁乌克兰女性，以及一名年轻妇女和她的孩子。

此前，根据遗体遣返安排，252名遇难者的遗体已送返乌克兰。据俄方称，这些遗体属于乌克兰军人。乌克兰相关机构代表通报了这一情况。

此前，俄方已向乌克兰移交了252名阵亡军人的遗体。遗体遣返工作是根据双方达成的协议进行的。

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