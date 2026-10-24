在过去三个月里，乌克兰仅从美国获得了24枚用于对抗俄罗斯弹道导弹的拦截导弹。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基强调，在持续遭受袭击的情况下，每一枚导弹都至关重要。

“中东战争爆发初期，在84小时内就消耗了约2000枚导弹——这些都是从合作伙伴那里获得的。而在过去的90天里，我们从我们的战略伙伴那里只获得了24枚导弹，”泽连斯基表示。

总统强调，这些军援对乌克兰至关重要，因为拦截导弹是抵御俄罗斯弹道导弹打击的必要手段。

记者询问弗拉基米尔·泽连斯基，他的这一表态是否意味着美国阻止了欧洲国家向乌克兰转让拦截导弹。

“倒不是说阻止了，而是没有给予同意，”总统回答道。

在采访中，这位国家元首还就“必须不断对援助表示感谢”的期望发表了看法。他指出，他不明白为什么人们要求他一遍又一遍地表达感谢。

“也许有人觉得我每秒钟都应该心怀感激。但我做不到。当有人想让我多次道谢时，我觉得这些人有些不对劲。 他们想让自己看起来比实际更好。他们试图让自己显得比实际更优秀。表达一两次、三次的感谢就足够了——这就够了，”他强调道。

泽连斯基还强调，与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京不同，他不会与美国总统唐纳德·特朗普玩政治把戏。

“与其像普京那样每秒钟都在道谢，不如拥有像我这样的合作伙伴——那些在关键时刻真诚致谢的人。 人可以无休止地表示感谢，结果却被捅了一刀。因此，最好是与正确的人达成协议——正确的协议，”乌克兰总统指出。

国家元首在接受美国广播公司（ABC News）采访时谈到了这一点。

需要指出的是，乌克兰已用尽了美国制造的“爱国者”防空系统所配备的拦截导弹。

乌克兰新型拦截无人机目前正在进行积极测试。与此同时，部分作战分队已在实战中使用这些拦截无人机。

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